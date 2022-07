Ogni anno ci sono nuove regole e questo vale anche con per i contanti. Si cerca sempre di diminuire la soglia di pagamento con i contanti, infatti dal gennaio 2022, si è ulteriormente abbassata fino ad arrivare a 999,99 euro.

Quindi da inizio anno, si è abbassata la soglia dei pagamenti in contanti che prima era di mille euro in più. È vietato quindi spostare più denaro da una persona all’altra. Si va sempre più ad abbassare questa soglia, perché lo Stato, in questo modo sta cercando di contrastare l’evasione fiscale che si sta sempre più diffondendo e con i pagamenti elettronici riesce a controllare i movimenti dei soldi.

Inoltre, con i contanti si può pagare anche a “nero”, quindi senza lo scontrino per evitare di pagare le tasse, mentre con i pagamenti elettronici che sia 1 euro o 800 euro, c’è bisogno sempre dello scontrino fiscale. Prima di gennaio la soglia prevista era di 1999,99 euro, ma poi hanno cambiato idea è deciso di abbassarla ancora di più, quindi è diventata 999,99 euro.

Attenzione ai nuovi limiti sui contanti: ecco cosa rischi

Come stavamo dicendo, i pagamenti in contanti superiori a 999,99 euro, non sono permessi. Se si acquista qualcosa di superiore a questa somma, bisogna (almeno in parte) pagare con le varie carte di credito a disposizione. Questo vale comunque anche se i soldi vengono dati a parenti o amici.

Bisogna però precisare, che se si vogliono prelevare più di 999,99 euro, è possibile farlo, ma poi non si possono spendere tutti insieme. Questo vuol dire che se lo “scambio” di soldi avviene tra se stesso, si possono prendere tutti i soldi che si vogliono. ma ovviamente non si possono spendere tutti insieme. Si possono anche prendendo 2000 euro ma non si possono spendere per un unico acquisto.



Un’altra cosa da sapere è che lo stesso acquisto si può pagare sia in contanti che con la carta. Spieghiamo meglio: se io compro una cosa che costa 2000 euro, posso pagare 999,99 euro in contanti mentre il rimanente lo posso pagare tranquillamente con la carta.