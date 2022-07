Dal punto di vista letterale l’onestà è vista come uno dei più importanti pregi morali e pratici in assoluto: una persona onesta infatti avrà sempre la tendenza a comportarsi in modo da non urtare la sensibilità altrui, ma al contrario seguendo una linea morale, che prevede in molti casi anche il rispetto delle leggi. Insomma, le persone oneste sono naturalmente quelle più rispettate ed anche ambite, di contro quelle disoneste, anche tra le donne sono comunque molte. Lo zodiaco evidenzia quali sono i segni femminili che fanno parte dello zodiaco che sono tendenzialmente più disoneste, in media.

Queste donne sono le più disoneste, secondo lo zodiaco. Le conosci?

Capricorno

E’ una personalità complessa, spigolosa, e fondamentalmente è convinta di essere sempre nella ragione. Capricorno quando non si trova daccordo con le regole oppure quando semplicemente ha torto marcio, non demorde e preferisce agire in modo non onesto che modicare la propria moralità che tradizionalmente è quantomeno “elastica”.

Scorpione

Personalità che condivide con Capricorno un’estrema e talvolta eccessiva fiducia nelle proprie capacità. Scorpione ne è consapevole che può “scavalcare” gli altri sotto molti punti di vista e spesso utilizza le proprie qualità per “muoversi” in modo non onesto, essendo anche una discreta “manipolatrice” dei contesti che occupa.

Leone

Egocentriche, non sono disoneste perchè sono delle criminali, non ambiscono necessariamente all’ottenimento del successo materiale, ma farebbero di tutto pur di spiccare ed essere considerate, anche diventare “cattive”. Leone infatti non si fa assolutamente problemi a mettere i bastoni tra le ruote a chi si mette tra lei e la popolarità.