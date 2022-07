Dopo il ruolo da “pioniere” che ha avuto Bitcoin fin dal principio, il contesto delle criptovalute si è diversificato parecchio e formalmente è diventato più accessibile per tantissimi utenti, inizialmente lontani dalle possibilità offerte. Se oggi il mondo crypto è divenuto perlomeno piuttosto conosciuto, è anche grazie a valute apparentemente “secondarie” ma che hanno avuto il merito di far conoscere il funzionamento di queste valute ad una platea più grande: Shiba Inu ad esempio ha permesso un importante guadagno per tantissime persone.

Valuta giovane

Shiba Inu è una valuta “giovane”, essendo stata sviluppata poco meno di due anni fa: condivide il logo ma non solo con Dogecoin, ossia un cane di razza Shiba giapponese, ma rispetto a quest’ultima valuta il funzionamento è differente, molto più diversificato e “moderno” in quanto funge su un ecosistema che è basato sopratutto sul funzionamento di Ethereum. Shiba ha avuto un grande impatto fin da subito, ed il valore iniziale, costituito da valori bassissimi, ha rapidamente trovato un importante fase di risalita, grazie a numerosi investitori e sopratutto a investimenti importanti, oltre che da un supporto sempre molto attivo da parte della community. Shiba Inu infatti in pochi mesi a fronte di investimenti anche ridotti di poche decine o migliaia di dollari, ha permesso un guadagno assolutamente impronosticabile: dall’agosto 2020 fino al maggio successivo il token SHIB ha infatti fatto registrare un aumento di 47.000.000 % rispetto ai valori iniziali, anche se a partire dalla metà dello scorso anno il valore è gradualmente calato, come del resto fatto registrare dall’andamento del mercato delle altre criptovalute.

Shiba Inu, quanto varrà tra un mese? Ecco le previsioni pazzesche

Tuttavia Shiba Inu rappresenta un importante investimento ancora oggi: lo dimostrano numerose società che con sempre maggior frequenza permettono di pagare anche con i token SHIB. In generale il sentiment, ossia l’opinione generale degli operatori professionali sulla situazione in merito a Shiba Inu è positivo e proprio durante questi mesi estivi il valore attuale, pari a 0,00001024 dollari, potrebbe subire un’importante rincaro pari a circa il 25-30 %.