Il senso di creatività appare come una dote spesso incompresa sotto il punto di vista dell’arte, ma la creatività più generalmente ha una funzione è un’applicazione più generica, in quanto dimostra la capacità, sicuramente naturale di immaginare e concepire cose che non fanno parte dell’immaginario concreto, insomma una persona che è in grado di immaginare cose che non sono state ancora immaginate. Secondo molti sono sopratutto le donne ad essere più creative in senso assoluto. E’ sicuramente vero che alcune donne manifestano una forte vena creativa, in particolar modo alcuni segni in particolare.

Conosci le donne più creative secondo lo zodiaco? Sono queste!

Leone

Creativa anche grazie ad un’intensa attività legata alla propria persona: Leone è egocentrica e non lo nasconde e proprio questo tratto, considerato il principale pregio/difetto del segno, costituisce un’importante “fabbrica” di pensieri fuori dal comune. E’ molto poliedrica in tal senso, praticamente ogni cosa può fornire da ispirazione per le nate sotto questo segno.

Acquario

Esattamente come evidenzia l’elemento principale che contraddistingue il segno, è dotata di pensiero “fluido”, non categorizzato. La donna Acquario non ha “Paletti” veri e propri e questo l’aiuta a pensare e concepire cose effettivamente senza limiti. Anche se a volte è considerata “bizzarra“, la creatività della Capricorno la contraddistingue dalla massa.

Gemelli

Se alcune persone “vogliono” essere creative in modo quindi “artificioso”, Gemelli non fa parte di questa categoria, anzi, è naturale al 100 %, e ciò viene evidenziato da una tendenza completamente casuale di questa manifestazioni. Gemelli può essere ispirata da ogni cosa ed in qualunque momento.