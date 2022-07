Fin dall’infanzia impariamo a comprendere le differenze, spesso sostanziali per quanto riguarda il carattere da persona a persona: sicuramente l’educazione e la volontà di “adattarsi” alla massa sono fattori che influiscono parecchio su quello che siamo o meglio, su quello che diamo l’impressione di essere. Anche da adulti non restiamo sempre insensibili al “magnestismo” di alcune persone, che in alcuni casi si rivelano essere incredibilmente capaci di influenzare le nostre scelte. La persuasione infatti porta attraverso uno specifico linguaggio, modo di muoversi ed altri atteggiamenti, a “pendere dalle labbra” di determinate persone. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni più persuasivi. Eccoli.

Attenzione a questi segni zodiacali! Sono i più persuasivi

Scorpione

Spesso gli Scorpione sono appassionati dello studio della mente umana, e spiccano nella “lettura della mente”. Questo perchè sono fortemente portati naturalmente ad avere una grossa influenza emotiva sugli altri, insomma sono profili che non lasciano indifferenti. Scorpione volendolo o meno, riesce spesso a convincere molto facilmente gli altri della bontà delle proprie azioni e parole.

Leone

Tende a “sviare” gli altri molto facilmente, non necessariamente in senso negativo e non per forza in modo “volontario”, ma sicuramente in modo incidente. Leone infatti è simpatico e alla mano, ma è così naturale da quasi non far capire agli altri quanto influente possa essere.

Ariete

Decisamente persuasivo su “base volontaria”, nel senso che è molto influente e poco influenzabile. Nel concreto significa che riesce, quando vuole, a convincere gli altri ad esempio di una propria innocenza anche se è palesemente “colpevole”. Questo perchè porta avanti una logica che appare coerente.