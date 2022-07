Il termine “lunatico” viene utilizzato per definire un comportamento umano che ha la spiccata tendenza a cambiare umore con molta frequenza o con un’estrema evidenza. Il lunatico rapppresenta quindi anche l’imprevedibilità e tutte le reazioni che possono conseguire da questo comportamento. Dopo aver trattato ampiamente il contesto femminile, con le donne più lunatiche di tutte, è il momento di trattare quello maschile. Quali sono i segni zodiacali legati agli uomini più lunatici secondo l’oroscopo?

Gli uomini più lunatici dello zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Cancro

Uomo pieno di contraddizioni, per questo motivo risulta essere lunatico seppur in maniera maggiormente incidente per la propria persona piuttosto che per gli altri. Questo perchè è consapevole che questa sorta di “saliscendi” umorale viene percepito come qualcosa che può mettere a disagio gli altri e perciò viene “tenuto nascosto” nella maggior parte dei casi con un bel po’ di difficoltà.

Pesci

Evidenzia senza particolari problemi le proprie emozioni, e questo rispetto a Cancro lo fa apparire più “onesto” e trasparente a volte anche troppo: Pesci cambia umore anche senza motivazioni reali e concrete ma solo se “influenzate” dalla situazione del momento. Pesci tende a pensare troppo sul “come sarebbe potuto andare” , in sostanza pensa molto al passato e questo lo porta a riconsiderare tantissime cose.

Toro

Si innervosisce con facilità, uno dei principali problemi di questo segno così emotivo ma anche “vitale” nelle proprie manifestazioni. Toro non appare quasi mai seriamente intenzionato a “porre un freno” a questa indole così caratteristica e questo lo porta ad essere il lunatico per eccellenza.