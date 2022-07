Il panico rappresenta una delle condizioni più “sgradevoli” e allo stesso tempo difficili da mitigare quando una determinata situazione “sfugge” dal controllo emotivo. Tutti almeno una volta abbiamo rischiato concretamente di esserne vittima, mentre per altre personalità farsi prendere dal panico è una sensazione mai gradita ma comunque più conosciuta. Il panico rappresenta quindi una condizione estremamente totalizzante per una persona, rappresentando un mix di malessere, ansia o paura che possono minare la stabilità mentale di quasi ogni persona. Quali sono i segni che si fanno prendere più spesso dal panico?

Questi segni si lasciano prendere dal panico con molta facilità! Lo sapevi?

Leone

Molti non lo direbbero, ma Leone è un segno continuamente sotto pressione, anche se paradossalmente è un segno che da questo punto di vista si da la “zappa sui piedi”: spesso non è il contesto a mandarlo fuori controllo ma è lui stesso, per non meglio precisate motivazioni. E’ sopratutto la mancanza di attenzioni a sviluppare questa tendenza.

Pesci

Anche se in molti casi ha un’autocontrollo realmente encomiabile, non sono poche le situazioni che lo mandano completamente “fuori giri” dal punto di vista emotivo. Rappresenta un segno che sostanzialmente “perde facilmente il controllo” della propria stabilità emotiva, andando anche in difficoltà fisica come l’iperventilazione.

Cancro

E’ sopratutto lo stress e l’essere sotto pressione a metterlo in difficoltà. Cancro “resiste poco” sopratutto se continuamente punzecchiato e costretto a fare di fretta, uno dei principali “nemici” del segno. Cancro deve essere lasciato in pace in tutti gli ambiti per dare il meglio.