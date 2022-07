Se siete amanti della botanica e cercate fiori e piante stagionali, siete capitati nel posto giusto. Oggi parleremo di alcune piante e fiori che fioriscono in questo periodo ovvero tra luglio e agosto.

Cosa fiorisce tra luglio ed agosto? Ecco i fiori e le piante più belle del periodo

La prima che non possiamo non citare in quanto fiorisce a luglio è la lavanda. La Lavanda è una pianta duratura che arriva a misurare uno o due metri di altezza, a seconda della specie. Tutti la conosciamo e l’apprezziamo per il profumo intenso ed avvolgente che il vento porta anche a distanza.

La fioritura della Lavanda è meravigliosa oltre che copiosa. I fiori di lavanda, spettacolari e odorosissimi, sbocciano nel periodo, come abbiamo già detto, che va da giugno a luglio. Il loro colore può essere azzurro, violaceo o lillacino. I fiori della lavanda sono validissimi anche una volta potati e anche dopo l’essicazione conservano il loro intenso profumo.

Passiamo ora alla Ginestra. Questo è un fiore comune nelle aree dell’Europa meridionale, Nord Africa e Medio Oriente, si trova quindi facilmente anche qui in Italia e fiorisce nel mese di luglio. Si tratta di una magnifica pianta rustica che genera fiori semplici ma molto tenaci, con steli che appaiono delicati e statici ma che in realtà sono molto elastici e robusti.

La Ginestra vanta una grande versatilità, resiste anche alle intemperie peggiori, radica anche nei terreni più inospitali, calcarei e pietrosi. Passiamo adesso alle piante di agosto, e la prima che non possiamo non elencare è il conosciuto Geranio. La pianta estiva per eccellenza in grado di adornare qualsiasi spazio esterno e semplicissima da coltivare. La fioritura di queste piante è a dir poco grandiosa e in grado di rallegrare anche i più tristi balconi delle più caotiche città.

Infine l’ultimo fiore che vi elenchiamo è la Petunia. La fioritura delle Petunie è molto copiosa, si prolunga dalla metà della primavera alla metà dell’autunno producendo fiori solitari e sorretti da peduncoli terminali o ascellari. I fiori hanno tutta la varietà dei colori, dal bianco al rosa, dal viola al blu. Quindi vi abbiamo elencato molte piante con annessi fiori che fioriscono in questo periodo e che possono occupare il vostro tempo libero per prendervene cura e abbellire e profumare le vostre case.