L’utilizzo di erbe medicinali ed officinali risale ad epoche antichissime ed a lungo varie tipologie di foglie, arbusti e rami hanno costituito l’unica fonte di nutrienti in caso di malattie. L’alloro ha da sempre avuto un grande potere sopratutto simbolico per la popolazione occidentale, sopratutto quella di cultura greca e latina, quindi fondamentalmente anche quella italiana: la pianta che conosciamo come alloro è tra le più diffuse e “resistenti” alle intemperie in assoluto, e già in passato era associata al successo ed al coraggio: il termine laureato arriva proprio da termine Lauro, utilizzato anche per definire scientificamente la pianta di alloro (Laurus nobilis). La pianta di alloro è costituita da un albero in tutto e per tutto e può superare anche i 10 metri di altezza

Importanza

Ancora oggi infatti la tradizione vede i laureati porsi sul capo una corona costituita da questa pianta, che in ambito alimentare viene utilizzata sopratutto come condimento. La tra le proprietà dell’alloro spiccano alcune decisamente inaspettate ai più ma molto utili anche in contesti differenti da quelli citati. Bastano infatti poche foglie di questa pianta per ridare colore a capi di abbigliamento oramai sbiaditi, condizione che inizia a manifestarsi dopo molti lavaggi. Ciò appare decisamente evidente per i capi scuri. Ma come può essere utile l’alloro in questo?

Nessuno lo sa, ma l’alloro è perfetto per rimediare ai capi scoloriti, ecco come

E’ sufficiente sviluppare una “mistura” semplice da preparare, con 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato. Il tutto va aggiunto ad una pentola d’acqua che va tenuta sul fuoco fino all’ebollizione e poi tenuta sul fuoco per altri 20 minuti. Successivamente i capi sbiaditi vanno messi in un secchio pieno di acqua bollente per 24 ore con l’infuso ottenuto, e dopo un opportuno lavaggio sarà facile notare immediatamente che i colori dei capi, sopratutto quelli più sgargianti e scuri (come i blue jeans) hanno riacquisito la vivacità originale.