Questi segni zodiacali che “odiano tutti”. Lo sapevi?

E’ abbastanza assodato che spesso vivere nella società moderna appare tutt’altro che semplice, e la tendenza sembra essersi arcuita sopratutto da quando la quasi totalità della popolazione ha accesso a informazioni: anche se quest’ultimo fattore è sicuramente positivo, alcune forme di personalità al contrario soffrono molto questa dinamica. In molti altri casi però non è tanto la condizione “esterna” a rendere alcuni decisamente scontrosi ma è proprio una sorta di natura intrinseca. Secondo lo zodiaco a causa di questi fattori (ma non solo) alcune persone sono conosciute per “odiare tutti”. Ma quali sono questi segni che spesso “odiano tutti”?

Capricorno

Non “odia tutti” ma da sempre l’impressione che la realtà delle cose è esattamente questa. Capricorno è un segno amabile, spesso incompreso e spesso viene un po’ troppo messo alla prova dalla vita. Ecco perchè in molti contesti sociali non si trova a suo agio, ed al contrario, manifesta una sorta di intolleranza dovuta a preconcetti nei confronti delle persone che non conosce.

Cancro

Tende ad isolari “da solo” sopratutto quando non si sente apprezzato. Va specificato che Cancro difficilmente si adatta ai contesti che non conosce ma si aspetta sempre che è lo specifico contesto a doversi “modificare” per accoglierlo. E’ un segno che fondamentalmente non odia nessuno ma che un po’ fa leva sul ruolo della “vittima”.

Vergine

La maggior parte dei comportamenti che non coincidono con i propri, secondo Vergine, sono inconcepibili. E’ molto “ferreo” come segno e questo lo porta a non apprezzare chi la pensa diversamente da lui.