Nella definizione antica il termine flemmatico identifica una personalità che apparentemente sembra essere in controllo di tutto: la parola risulta correlata a definizioni come posato, più o meno volutamente “lento” e apparentemente lontano dalle preoccupazioni e dalla frenesia. Di fatto si tratta del contrario di un atteggiamento nervoso, pieno di energia e quindi attivo. Come tanti altri tratti comportamentali i flemmatici si fanno distinguere, essendo soliti prendere tutto molto “lentamente” ed è difficili vederli esibire in atti evidenti ed umorali. Se in alcuni contesti ciò è positivo (un flemattico difficilmente trasmette ansia), dall’altra questa sorta di “apatia” può dar fastidio. Quali sono i segni flemmatici per lo zodiaco?

Ecco i segni zodiacali più flemmatici in assoluto. Quali sono?

Sagittario

Quasi niente sembra smuoverlo dalle proprie condizioni mentali: Sagittario è padrone dei propri spazi e dei propri tempi ma non deve essere interpretato come insensibile, anzi. Ma è una sorta di hippie, poche cose riescono a sorprenderlo almeno apparentemente. La sua flemma diventa rapidamente famosa.

Vergine

Flemmatico finchè la situazione è sotto controllo: Vergine è molto portato a trovare la “pace dei sensi” ma questo avviene non in maniera così naturale come per Sagittario ma attraverso un lungo lavoro mentale. Ecco perchè a tratti perde questa flemma e diventa aggressivo.

Leone

Flemmatico finchè “va tutto bene”. Sono in molti a considerare Leone quello effettivamente più degno di tale nomea in quanto sa aspettare ma anche far aspettare. DIfficilmente va di fretta nache quando dovrebbe. Solo in rari casi tende ad “agitarsi” in maniera evidente.