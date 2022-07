Spesso si associa l’essere “tirchi” con una tendenza ad essere piuttosto poco restii a spendere denaro, ma in alcuni casi questa forma di comportamento è inerente ad una sorta di “blocco” che non è per forza riconducibile alla spesa di per se. Il tirchio vero e proprio infatti arriva a “stare male” quando deve spendere più dello stretto necessario anche se non ha problemi economici ed arriva a curarsi poco delle opinioni delle persone che lo circondano, anche quando le scene possono essere fonte di imbarazzo. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni zodiacali considerabili “tirchi per eccellente”. Li conosci?

Conosci i segni zodiacali famosi per essere tirchi? Sono questi!

Capricorno

Capricorno è tirchio per “necessità” o almeno così pensa: è una personalità non per forza legata alle cose materiali ma si definisce “parsimonioso”, ama mettere da parte risorse anche se non ha progetti concreti in mente. Però spesso “perde un po’ il senso della misura”.

Vergine

Tirchio più per abitudine che altro, Vergine è un abitudinario e soggetto abbastanza pessmista. Se questa caratteristica lo mette al riparo dalla maggior parte delle avversità è pur vero che evidenzia la difficoltà da parte dei Vergine di “godersi” la vita appieno.

Acquario

Fa strano vedere Acquario, un segno poco materialista, in lista. Però è vero che quando si tratta di risorse economiche, il segno in questione cambia volto e manifesta una forte tendenza “conservatrice”. Essere bollato come tirchio non è un problema, addirittura arriva a considerare questa etichetta alla stregua di un complimento vero e proprio.