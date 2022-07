Abitare in un ambiente igienizzato è indispensabile per tutta la famiglia, specialmente se parliamo dell’ambiente bagno. Spesso le operazioni di pulizia risultano seccanti, antipatiche, soprattutto quando non si sa come muoversi in modo rapido ed efficace. Oggi vi elencheremo un modo veloce ed efficiente per pulire il vostro box doccia, parte importantissima del nostro bagno che però a volte a livello di pulizia viene sottovalutata.

Ecco perché dovresti pulire il box doccia igienizzando in questo modo

Prima mossa è rimuovere il calcare. Il calcare è di sicuro il più grande nemico del box doccia. Per eliminarlo risolutivamente, salvando la perfezione del box, è molto meglio affidarsi ad un’emulsione fatta in casa di aceto bianco, bicarbonato e limone.

Una volta che l’avrete preparata, potrete passare questo detersivo fai da te sul piatto doccia, aiutandovi magari con una spugnetta poco abrasiva, lasciando poi agire il tutto per qualche minuto. Infine, dovrete sciacquare con acqua corrente.

Il secondo step consisterà nel lavaggio delle pareti. All’infuori che voi abbiate nel box doccia pareti in plastica oppure in vetro, sappiate che non c’è nessuna differenza per il metodo di pulizia da adoperare. Vi consigliamo di collocare in uno spruzzino dell’aceto bianco amalgamato a dell’acqua tiepida. Spruzzate il liquido conseguito su tutte le pareti del box doccia e, poi, strofinate con una spugna delicata.

Risciacquate poi con attenzione e adoperate il tergivetro per evitare il formarsi di macchioline d’acqua. Terza mossa è di tenere d’occhio la pulizia del soffione. Quasi sempre proprio a causa della composizione di calcare, il soffione della doccia presenta i forellini tappati e, quindi, l’acqua fa fatica ad uscire. In una situazione affine, l’intervento è piuttosto facile: prendete il soffione e immergetelo in acqua calda ed aceto per un’ora, poi, risciacquate copiosamente.

Se alla fine del lavoro doveste accorgervi che qualche forellino del soffione sembra essere ancora ostruito, allora, per aprirlo, potete usare un piccolo ago. Pulire in maniera decisa il box doccia è importante per evitare la creazione, come abbiamo già visto, di calcare ma anche degli stessi batteri che infestano le vostre docce.

Se seguirete passo per passo i nostri consigli, avrete un non solo un box doccia lindo e profumato ma sarete riusciti a far fuori anche tutti i batteri che la infestavano.