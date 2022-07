Fare previsioni sull’andamento Bitcoin non è affatto semplice, visto che questa criptovaluta è caratterizzata da una volatilità decisamente elevata, che può portare a rapidi crolli del prezzo ma anche improvvise impennate.

Per riuscire a capire quando è il momento di investire in Bitcoin (o di fare trading), è necessario osservare e analizzare con attenzione i grafici che ne riportano l’andamento e valutare alcuni importanti aspetti. Alcuni fattori possono infatti incidere su un futuro aumento di prezzo della criptovaluta.

Quanto varrà Bitcoin tra un mese? La previsione è sconvolgente

Nonostante gli enormi rialzi di valore e prezzo di BTC visti negli anni passati (in particolare nel 2021), oggi l’andamento del mercato mostra tendenze sempre più bearish. BTC ha infatti chiuso il mese di giugno in zona 20.000 $; tuttavia, nulla toglie la possibilità di eventuali rimbalzi di prezzo fino al range di 28-30.000 $. Ma dopo la chiusura di Wall Street, è molto probabile che il prezzo di Bitcoin riesca a sfondare i 20.000 $ al ribasso, ritracciando intorno ai 17.000 $.

Molto dipenderà anche dall’andamento dei mercati tradizionali, come la pubblicazione di eventuali modifiche dei tassi di interesse. Inoltre, sono da monitorare anche altri asset, in particolare le altcoin, dato che l’intero comparto cripto è attualmente in calo di circa il 40% rispetto ai massimi raggiunti l’anno scorso.

In ogni caso sembra che, per il momento, il crollo sia in linea con i cicli passati; di conseguenza, non ci sarebbe da meravigliarsi di rivedere il prezzo di Bitcoin intorno ai 70.000 $ nel giro di qualche anno.

Per quanto riguarda la situazione odierna, le previsioni sull’andamento di Bitcoin per il mese di luglio parlano chiaro: ci troviamo indubbiamente in una fase di stallo che non si pensa porterà grandi risultati.

Tuttavia, per fare previsioni sul Bitcoin a breve e lungo termine è sempre il caso di tenersi aggiornati sull’andamento, osservando quindi il valore e la quotazione di oggi e facendo le proprie considerazioni, valutando alcuni aspetti di cui parleremo più avanti.