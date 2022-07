La coerenza è un valore indubbiamente fondamentale, sopratutto nei rapporti umani: del resto la fiducia si costruisce con delle solide basi, con tempo ma sopratutto con i fatti. Indifferentemente dal tipo di relazione, professionale, amicale, o sentimentale a nessuno piace trovarsi davanti a chi cambia idea e “schieramento”, sopratutto se lo fa improvvisamente, dimostrando quindi incoerenza sotto tutti i punti di vista. Insomma, a nessuno piacciono i “voltafaccia”, le persone che cambiano idea, anche se di queste persone ne è pieno il mondo. Quali sono i segni solitamente più associati a questo comportamento.

I segni “voltafaccia” secondo l’oroscopo sono questi. Attenzione!

Cancro

Purtroppo anche un segno sensibile ed amabile come Cancro non è nuovo a “voltare faccia” quando meno ce lo si potrebbe aspettare: ma non lo fa in modo improvviso, e spesso non è orgoglioso di questo comportamento. Ma semplicemente non è abbastanza forte da essere coerente. Ne è consapevole, ma non vale come giustificazione piena.

Bilancia

“Va dove tira il vento”, è un segno che spesso “oscilla” tra le parti e anche per questo motivo raramente si schiera in maniera chiara e definita. Questo porta Bilancia ad essere decisamente poco apprezzato proprio per la proprietà tipica di avere sempre “due piedi in una staffa”.

Capricorno

E’ un egoista e non ha una moralità molto rigida: questi due fattori bastano a renderlo decisamente “elastico” quando si tratta di cambiare strategie e posizioni un po’ come fanno molti politici. Anche se è un maestro nella giustificazione resta un voltafaccia in piena regola.