Se soffrite di russamenti che oltre che non lasciarvi dormire in maniera perfetta, provochi anche disagi al vostro partner che vi dorme vicino, allora siete capitati nel posto giusto. Il russare notturno o anche roncopatia notturna consiste nell’emissione di un suono forte e sgradevole durante il sonno.

Si russa quando l’emissione d’aria durante la respirazione non avviene liberamente attraverso il naso e la gola e ciò fa vibrare i tessuti della parte retrostante della gola. Questa condizione può manifestarsi durante qualunque fase del sonno.

Le persone che russano, quasi sempre hanno un tessuto nasale in esubero o presentano modificazioni a carico del palato, con maggiore attitudine alla vibrazione. A volte anche la dimensione e la posizione della lingua possono impedirela regolare respirazione determinando russamento. Questa condizione può portare a bocca secca o gola irritata al risveglio.

Quando il russamento notturno è leggero potrebbe non troncare la qualità del sonno. Talvolta è possibile possa essere legato ad apnea ostruttiva del sonno, ossia un grave disturbo del sonno con alto rischio per malattie cardiache, ictus, diabete e molte altre patologie. È sempre opportuno perciò analizzare le cause che determinato il russamento notturno senza sminuire il problema.

Nessuno lo sa, ma ecco come smettere di russare: le linee guida

Per la diagnosi dell’apnea notturna è doveroso effettuare l’esame del sonno, detto polisonnografia o polisonnogramma. Uno dei rimedi più efficaci è quello di tenere la testa sollevata durante il sonno. Questo può aiutare la respirazione e favorire lo spostamento in avanti di lingua e mascella. Anche dormire sul lato anziché sulla schiena, è molto efficace. Per dormire sul lato piuttosto che sulla schiena, in commercio ci sono dispositivi medici peculiari e programmati per limitare il tempo trascorso in posizione dorsale.

Abbiamo anche dei rimedi che consistono in cambiamenti dello stile di vita. Prestare attenzione al pasto consumato prima di andare a letto è uno dei più importanti. L’assunzione di pasti abbondanti o quella di cibi quali latticini o latte di soia prima di coricarsi può peggiorare il fenomeno del russamento notturno.

Infine anche la perdita di peso può appoggiare la diminuzione del tessuto adiposo nella parte posteriore della gola e affinare o eliminare la condizione di russamento notturno. Se seguirete i nostri consigli c’è buona possibilità che riuscirete a risolvere il problema del russamento notturno.