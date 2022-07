Fino a non troppo tempo fa, le pulizie in senso generale venivano “portate avanti” attraverso l’uso di prodotti di origine naturale, prevalentemente vegetali, spesso costituiti da prodotti officinali se non addirittura aromatici: l’ambivalenza di alcune piante infatti, unite all’ingegno e alla capacità di adattarsi, ha permesso alle vecchie generazioni di sviluppare una certa adattabilità in tal senso. Anche se oggi si va prevalentemente uso di prodotti industriali, spesso realizzati nello specifico, piccoli trucchi (i cosiddetti rimedi della nonna) pur non avendo sempre una reale efficacia, in alcuni casi possono rivelarsi assolutamente efficaci in specifici contesti. L’alloro, pianta molto diffusa che fa parte di un vero e proprio albero che cresce in maniera rigogliosa e costante in tutta l’area del Mediterraneo, viene utilizzato sopratutto in cucina, come condimento grazie al caratteristico aroma ma nel corso dei secoli gli utilizzi di questa pianta sono stati numerosi.

Nessuno le conosce, ma ecco le azioni dell’alloro in lavatrice

Anche simbolicamente parlando l’alloro è una pianta interessante, molto adattabile ai contesti di terreno molto diversificati. Le foglie sono utilizzate da anni come rimedio medico e officinale, ma anche in funzione di “segno di successo”: ancora oggi la parola Laurea e laureato arrivano proprio dall’alloro che viene chiamato anche Lauro, il cui nome latino (Laurus nobilis) tradisce una certa considerazione che avevano gli antichi nei confronti di questa pianta.

Nell’utilizzo comune l’alloro può rivelarsi incredibilmente utile: una soluzione formata da 4 cucchiai di bicarbonato e 10 foglie di alloro da porre in un tegame di acqua costituiscono un modo eccellente per ravvivare il colore dei nostri abiti scoloriti dopo i lavaggi in lavatrice.

E’ sufficiente portare ad ebollizione la mistura di cui sopra, e poi lasciarla sul fuoco ancora per una ventina di minuti. Dopodichè, una volta lasciata raffreddare la soluzione, questa può essere utilizzata per mettere in “ammollo” i nostri abiti per almeno 12 ore. Dopodichè il nostro bucato sarà pronto per il consueto “passaggio” in lavatrice, e al termine sarà percepibile una nuova “vividezza” dei colori.