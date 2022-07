Il contesto sociale odierno tende a sviluppare aspettative e quindi una forma di pressione, sia da parte dell’ambiente che ci circonda ma anche in noi stessi: l’insoddisfazione è un problema comune e anche la voglia di “spiccare” sugli altri. Dopo aver discusso delle personalità che secondo lo zodiaco, reggono meglio la pressione, è il momento di analizzare anche le loro “antitesi”, ossia i segni che al contrario vanno rapidamente in crisi e quindi non riescono a gestire la pressione anche se questa non raggiunge livelli allarmanti.

I segni che non sanno reggere la pressione! Sai quali sono?

Gemelli

Incostante e capace di “complicarsi la vita da solo”, Gemelli è un profilo caratteriale interessante, polivalente ma che per rendere deve necessariamente trovarsi in un contesto dove le sue capacità non risultino essere influenzate da fattori esterni. Se “punzecchiato” Gemelli non riesce a fare niente, anzi diventa una “mina vagante” in termini emotivi.

Pesci

Pesci è appena più stabile perchè assolutamente capace di reggere la pressione…almeno all’inizio: è piuttosto efficiente ma deve essere compreso e mai giudicato, altrimenti inizia a sviluppare ripensamenti e problemi in relazione alle proprie capacità. Pesci nei propri settori di competenza diventa molto facile da “scuotere” emotivamente.

Vergine

Meticoloso e preciso, il segno della Vergine deve trovarsi nella propria comfort zone altrimenti semplicemente tende a “sborccare” ed a mandare al diavolo tutti. Quando è sotto pressione accampa scuse se non riesce ad essere produttivo. Per questo motivo è considerato da alcuni come un segno dal “brutto carattere” quando non è propriamente così.