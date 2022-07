La noia è una delle condizioni più fastidiose ma anche più frequenti che accompagnano la condizione umana per tutta la vita: si palesa sotto forma di uniformità e monotonia, che solitamente si manifesta quando il carattere trova un appagamento generico, ma può essere anche dovuto ad una condizione mentale particolare. Infatti esistono personalità che si annoiano con molta facilità, molto di più rispetto alla “media”. Non tutti però hanno la stessa “fonte” di noia. Quali sono i segni zodiacali che secondo gli studi astrologici si annoiano di più ?

Alcuni segni zodiacali si annoiano molto facilmente. Quali sono?

Gemelli

Gemelli ha una forte tendenza ad annoiarsi. Questo perchè è ha un carattere accentrativo, sensibile ma anche piuttosto pretenzioso. Sono sopratutto le compagnie stantie ad annoiarlo parecchio, ecco perchè se non stimolato umanamente parlando, rischia di annoiarsi molto facilmente. Ha solitamente tanti hobby anche per questo motivo.

Ariete

Ariete si annoia di tutto, e molto rapidamente. E’ costantemente proiettato al “domani” e costantemente in pensiero di quello che si sta “perdendo”. Ariete non sta mai fermo, ed ha costantemente bisogno di novità, ma prima o poi anche le attività più stimolanti tendono ad annoiarlo. E’ uno dei “crucci” principali del segno”.

Acquario

Sicuramente complessi da definire, gli Acquario sono famosi per avere una personalità interessante ma che improvvisamente tende ad “irrigidirsi”. La mancanza di stimoli è qualcosa che lo porta ad intraprendere iniziative e decisioni anche azzardate. Acquario farebbe di tutto per provare un brivido che non ha ancora provato prima, solo per evitare la routine.