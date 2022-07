La crema solare, come sappiamo, é la protezione di cui ci avvaliamo per difenderci dai feroci raggi UV del sole. I raggi UV sono delle radiazioni elettromagnetiche effuse dal sole che non sono percepibili ad occhio nudo. La nostra pelle contrasta l’azione di queste radiazioni attivando la melanina, che può essere considerata la protezione naturale ai raggi UV fino a una certa esposizione.

Difatti non può proteggerci in maniera adatta se attuiamo comportamenti pericolosi come, ad esempio, esporsi al sole dalle 12 alle 15. La melanina è una unione di pigmenti della pelle che vengono generati da cellule specializzate, i melanociti che, quando avvertono il pericolo, si “attivano” nel tentativo di respingere i raggi UV, rendendo più scura la nostra pelle, o più naturalmente, facendoci abbronzare. Per preservare la nostra pelle dai raggi UV possiamo affidarci a dei validi alleati, le già citate le creme solari.

Questa crema solare è la migliore per la tua salute: ecco quale

Vi sono tanti tipi in commercio e bisogna saperle distinguere. Prima di tutto è importante sapere che il fattore di SPF indicato sulle confezioni si riferisce ai soli raggi UVB che, rispetto ai raggi UVA, attraversano meno in profondità nella pelle.Gli UVA infatti sono i raggi più rischiosi perché riescono a spingersi molto in profondità. I filtri solari si dividono in filtri chimici e fisici. Quelli fisici o inorganici, ossido di zinco e biossido di titanio, operano in prevalenza come una barriera, quindi avvolgendo la pelle dai raggi solari e riflettendoli, come fossero uno specchio.

I filtri chimici o organici invece assorbono i raggi ostacolando la penetrazione nella pelle. I requisiti che questi filtri solari devono avere sono principalmente tre: Resistenza a acqua, sudore e calore. Difatti è importante rammentare di applicare la crema ogni volta che si esce dall’acqua ma è ugualmente importante che i filtri in essa presente, siano resistenti a queste cose. Tollerabilità. Si cerca di adoperare filtri considerati poco allergizzanti o mal tollerati dalla pelle. Infine, l’indicazione precisa di SPF.

Importante perché dev’essere sempre specificato. La crema che rispetta tutti questi tre requisiti è: Lancaster Body Milk SPF50. Un fluido vellutato SPF50 che offre una protezione a vasto spettro e aiuta a conseguire un’abbronzatura luminosa e uniforme. Considerata la migliore per qualità/prezzo.