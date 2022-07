Fin da piccoli vediamo i nostri genitori pagare le bollette, siamo quindi abituati a farlo. Sono indispensabili per la società, dato che niente è gratis e tutto ciò che si usa deve essere pagato, che sia acqua, luce o gas. Ovviamente anche se costretti è abituati a farlo, a nessuno piace pagarle. Di solito, cerchiamo di pagarle quanto prima, così da non pagarci la mora.

Se ricevi queste bollette non pagarle mai: ecco cosa rischi

Anche se come abbiamo detto, siamo abituati a pagare queste bollette, alcune non siamo costretti a pagarle. Le fatture con il tempo sono cambiate e proprio per questo delle bollette molto vecchie non devono essere pagate. Quindi prima di recarci in posta o in un tabacchino, dobbiamo controllare prima la data, per vedere se sono andate in prescrizione o meno. La prescrizione è una scadenza, oltre la quale non deve essere pagato nulla. A volte, ad esempio fanno dei conguagli e quindi ci potrebbe arrivare a casa, una bolletta risalente anche a molti anni prima. Andiamo a vedere quindi dopo quanto tempo vengono prescritte.

Ad esempio, se andiamo a considerare quelle della luce prima del 2 marzo 2018, avevano una scadenza di 5 anni, mentre poi la prescrizione è passata a 2 anni, per gli anni successivi.



Anche per l’acqua è lo stesso discorso, fino al 1° gennaio 2020, la data limite di prescrizione era di 5 anni, mentre ci dopo il 1° gennaio 2020 è passata a solo due anni. Invece, per il gas, fino al 1° gennaio 2019 la scadenza è dopo 5 anni, mentre dopo quella data saranno prescritte dopo 2 anni.

Per quanto riguarda le bollette del telefono però, le cose non sono ancora cambiate. La prescrizione arriva dopo 5 anni. C’è da dire però che le cose potrebbero cambiare anche per questo tipo di pagamento, come è successo per le altre bollette così da avere la prescrizione dopo meno tempo.