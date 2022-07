Anche il più piccolo dei giardini, orti ma anche balconi e vasi diventa una sorta di “mini ecosistema” per un grande numero di organismo viventi, sopratutto se adibito alla crescita e allo sviluppo di piante. A prescindere dalla nostra velleità in fase di coltivazione, le piante risultano l’habitat naturale di tantissimi insetti, più o meno molesti per il nostro angolo di verde. Gli afidi rappresentano sicurameente una “presenza conosciuta” per gli esperti di giardinaggio e i coltivatori.

Insetti nocivi

Chiamati anche pidocchi delle piante, gli afidi costituiscono una forma di insetti di piccole dimensioni (misurano in genere da 1 a 3 millimetri), riconoscibili dalla forma tondeggiante, e esistenti in numerose varietà cromatiche, dal nero fino all’arancione acceso. Quasi tutti gli afidi prediligono “stanziare” su foglie e fusti delle piante, in particolar modo amano vivere in sciami veri e propri sulla parte inferiore delle foglie. Il parallelismo con i pidocchi non è casuale: infatti il loro nutrimento principale è costituito dalla linfa presente nelle foglie, e se in numero limitato le piante riescono a sopravvivere senza problemi, un numero elevato di questi insetti può comprometterne la salute. Inoltre l’azione degli afidi rende la pianta vulnerabile alle malattie oltre ad attirare altre forme di insetti maggiormente dannose.

Addio agli afidi con queste soluzioni geniali: ecco quali

Come sbarazzarsene? Esistono diversi rimedi completamente naturali e che non sono tossici per l’ambiente, come un preparato a base di acqua e Sapone di Marsiglia, che spuzzato sulle foglie ha funzione di “repellente” per questi insetti. Altrettanto efficace risulta essere una soluzione a base di acqua e olio di neem (azadiractina) che è completamente atossico per le piante ma decisamente “fastidioso” per molti insetti, afidi inclusi. Anche un preparato a base di aglio spremuto e lasciato un paio di giorni in infusione è un eccellente rimedio per allontanare gli afidi, così come un preparato a base di foglie di ortica.