Anche se sono molti i contesti che danno enorme peso ed enfasi sulla capacità di essere gradevoli o almeno “accettabili” per la maggior parte delle persone, è evidente che non è possibile piacere a tutti, anzi è sono in molti a preferire “non andare a genio” alla maggior parte delle persone, concentrandosi invece sull’essere gradevoli per una ristretta cerchia di individui. Esistono altresì personalità che sono realmente insopportabili, per le più disparate motivazioni, al punto che in molti casi sembrano farlo apposta. Nel contesto maschile, sono molti gli uomini che sono realmente difficili da sopportare. Quali sono?

Conosci gli uomini più insopportabili secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Pesci

E’ il più sensibile dello zodiaco. Questo lo rende insopportabile? Assolutamente no, anzi è un tratto positivo ma come ogni tratto deve essere “tenuto a bada”. Altrimenti diventa pesante, opprimente ed eccessivo nelle reazioni. Non comprende ad esempio il concetto di critica costruttiva che per Pesci risulta essere sempre “distruttiva”.

Vergine

Raramente è soddisfatto di qualcosa, e questo si evidenzia sopratutto quando deve occuparsi di qualcosa che richiede attenzione. E’ un perfezionista nato, e ciò che lo rende insopportabile è l’incapacità di “addolcirsi” quando si occupa di contesti sentimentali. E’ sempre un po’ freddo e distaccato.

Ariete

E’ un segno “buono”, un uomo retto ed onesto. Però ha degli scatti emotivi che suscitano enormi problematiche a livello comportamentale anche se durano pochi minuti. Questi scatti lo fanno sembrare instabile ma in realtà fa tutto parte del suo carattere. Però è difficile da “sopportare”.