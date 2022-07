La sensibilità caratteriale può trovare tantissime connotazioni, limiti e soglie particolari. Anche se viene percepito come un termine legato ad una maggiore percezione e reazione a seguito di una parola o una situazione specifica. I permalosi sono nella totalità dei casi coloro che si sentono molto facilmente feriti da critiche, parole anche se queste non hanno un intento “conflittuale” ed offensivo nei loro confronti. Può essere definita una forma di ipersensibilità ma può essere causata da situazioni particolarmente varie e diversificate. Quali sono i segni permalosi per eccellenza, secondo lo zodiaco?

Conosci i segni più permalosi secondo lo zodiaco? Sono questi 3!

Pesci

Prova a “nasconderlo”, ma probabilmente Pesci è il segno più permaloso per eccellenza, ma almeno può considerarsi consapevole di questa forma di ipersensibilità. E’ sufficiente una parola fuori posto, anche una critica magari costruttiva nelle intenzioni per vederlo “crollare” emotivamente parlando.

Vergine

Vergine resiste benissimo alle critiche, nel senso che se non si trova daccordo fa come se non esistessero. Però queste lasciano degli strascichi importanti e contribuiscono a rendere Vergine un segno estremamente vendicativo in tal senso. Anche se prova a celarlo, è un permaloso di “primo livello” e si lega al dito ogni cosa che può averlo indispettito.

Scorpione

E’ un segno sensibile e non necessariamente lo nasconde. Però è puntiglioso, e anche se ama criticare anche in modo piccato gli altri, non ama lo stesso trattamento a parti inverse. Si offende per questo motivo subito, sopratutto se considera le “accuse” o le “critiche” gratuite, non le manda a dire.