Basilico e pomodoro sono due dei simboli dell’Italia e della cucina italiana. Assieme si completano e creano un mix di sapori gustosissimo. Il basilico è originario e cresce selvatico nell’Asia tropicale e in India. Si sparse dal Medio Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di Alessandro Magno, intorno al 350 a.C. Solo dal XVI secolo cominciò a essere seminato anche in Inghilterra e, con le prime spedizioni migratorie, nelle Americhe.

Il pomodoro, invece, è nativo del Messico e del Perù ed era amatissimo in patria. Arrivò in Europa nel 1540 quando il conquistador Hernán Cortés, di ritorno in patria, ne portò alcuni esemplari, successivamente giunse anche in Italia. Sebbene questi due alimenti abbiamo delle grandi proprietà nutritive e messe assieme diano un grande sapore, esistono delle controindicazioni non poco preoccupanti.

Basilico crudo, con il pomodoro, possono farti molto male: ecco perché

Per il basilico è solitamente raccomandato di utilizzare le foglie di piante già cresciute in altezza, superiori almeno a 10 centimetri. La questione è stata a lungo discussa, ma sembra che le piante più giovani (2-3 centimetri) racchiudano una sostanza potenzialmente tossica, il metileugenolo, la cui presenza sembra essere invece irrilevante nelle piante più sviluppate.

Può originare effetti sgraditi e controindicazioni in caso di abuso. In dosi massicce infatti può irritare le mucose ma sembra che eserciti anche un effetto narcotizzante. Per quanto il pomodoro, devono essere evitati in caso di allergia specifica e di intolleranza alla famiglia delle Solanacee o allergia al nichel, elemento presente in tali ortaggi. I sintomi dell’allergia al pomodoro includono rossore alla bocca, orticaria, difficoltà a deglutire, diarrea altri disturbi intestinali.

Chi soffre di acidità di stomaco, gastrite o reflusso deve fare attenzione al consumo di pomodori perché può aggravarne i sintomi. Inoltre le bucce e i semi di pomodori hanno un effetto irritante che può colpire la copertura dell’intestino, facilitando lo sviluppo della sindrome dell’intestino irritabile.Infine il pomodoro assieme anche al basilico, possono interferire con la funzione immunitaria rendendola meno efficiente nel combattere le infezioni batteriche e fungine.

Quindi possiamo concludere col dire che questo mix, se pur squisito, se viene mangiato tante volte durante la settimana può provocare dei gravi effetti collaterali. Quindi è bene sapersi bilanciare in modo da potersi godere questi due alimenti senza andare incontro a delle sgradevoli complicanze.