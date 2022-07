Ad oggi sono disponibili svariate forme di strumenti finanziari adibiti alla “conservazione”, alla gestione ed all’investimento dei propri risparmi, che sono anche sfruttati per avere una “base” sicura e di rapida consultazione in merito alla ricezione di stipendio o pensione. L’estratto conto, un tempo termine associato esclusivamente ai titolari di conto corrente (i correntisti), oggi risulta essere una terminologia estremamente diffusa anche per ogni forma di strumento finanziario, come ad esempio le carte prepagate, ma anche i vari libretti di risparmio o quelli postali. Ma cos’è l’estratto conto?

Documentazione finanziaria

Si tratta di uno strumento indispensabile per la consultazione delle transazioni effettuate, in quanto permette di tenere sotto controllo le proprie finanze e abitudini di spesa in maniera organizzata. In quasi tutti i casi si tratta di un documento cartaceo o digitale messo a disposizione da parte della propria banca, che lo genera ad intervalli regolari, ad esempio a cadenza mensile, annuale, ma anche semestrale.

Sull’estratto conto sono riportati tutti i dati relativi alle entrate ed alle uscite del proprio conto, ma anche i pagamenti automatici, i versamenti, ed i bonifici.

Come scaricare l’estratto conto? Ecco la guida completa

Ogni banca è tenuta a fornire un estratto conto in qualsiasi momento qualora il titolare del conto lo richiedesse, e solitamente questa operazione è gratuita se in formato digitale, oppure a pagamento se in formato cartaceo. In quasi tutti i casi il “prezzo” la richiesta di un estratto conto è di pochi euro, e non può essere maggiore di 20 euro.

Farne richiesta è solitamente molto semplice: basta mettersi in contatto telefonicamente o tramite il servizio di chat della propria banca, e questa provvederà a recapitarla presso l’email associata in precedenza, oppure viene resa disponibile direttamente attraverso l’app bancaria, una volta effettuato l’accesso con le nostre credenziali.

E’ anche possibile fare una richiesta scritta, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC). In questo caso la banca deve obbligatoriamente dare una risposta entro 90 giorni.