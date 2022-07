Raffinati, altezzosi, snob: i sofisticati rappresentano gli individui che sono portati a mantenere un livello “alto” dal punto di vista comunicativo, caratteriale e percettivo, evitando quasi naturalmente qualsivoglia di atteggiamento gretto o bizzarro, almeno esternamente. I sofisticati spesso hanno una sensibilità decisamente alta in fatto di gusti e sono tendenzialmente molto sensibili a vari temi. Però sono anche osteggiati, in quanto troppo altezzosi e “con la puzza sotto il naso”, sopratutto se mantengono un’atteggiamento di “superiorità”. Secondo lo zodiaco, sono sopratutto i seguenti i segni più sofisticati dello zodiaco.

Ecco i 3 segni più sofisticati dello zodiaco. Li conosci?

Scorpione

Generalmente rappresentano un equilibrio tra le personalità sofisticate ma non per questo “snob” e fastidiose. Scorpione costituisce infatti una via di mezzo accettabile. Difficilmente ad esempio perde le staffe e fa una scenata, ma è sempre parzialmente in controllo delle proprie reazioni emotive. E’ costantemente portato al miglioramento della propria persona.

Vergine

Perfezionista ed altezzoso di sicuro, ma non ama definirsi snob. Però è un segno che è abbastanza apertamente classista, e manco a farlo apposta, si auto eleva sopra la media in fatto di sensibilità e percezioni umane. Però non c’è della volontarietà in tutto questo, Vergine è un amante del bello e delle cose particolari in tutte le loro forme.

Bilancia

Bilancia è il formale per eccellenza, colui/colei che amano mettere in mostra le proprie capacità in generale, in modo molto discreto e non “urlato”. Spesso amano l’arte, il cinema ed il teatro, mentre nei contesti sociali sono un po’ più in difficoltà.