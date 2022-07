Il termine “turbolento” può avere una connotazione specificamente e smaccatamente legata al contesto meteorologico: indica una condizione legata da una irregolarità ed una imprevedibilità diffusa in termini atmosferici. Questo termine quindi può essere utilizzato anche in ambito caratteriale, e nel caso del contesto femminile, risulta assolutamente sovrapponibile. Le donne turbolente sono quelle che non per forza amano mettere zizzania, ma che è più facile percepire come portatrici di conflitti, dissidi ed in generale dello scaturire disordini ed instabilità emotiva. Non sempre questa prerogativa è volontaria, come vedremo. Ecco le donne più turbolenti secondo lo zodiaco.

Queste donne sono le più turbolenti secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Ariete

Rientra nella categoria delle donne che non sono turbolente per un motivo ma principalmente perchè non amano essere ingannate neache a fin di bene. Detesta le bugie e tende ad essere anche un po’ paranoica. Ecco perchè è difficile che non risponda ad un’accusa, critica o insulto.

Vergine

Più sottile, meno evidente, ma spesso, più o meno inconsapevolmente, portatrice di dissidi e conflitti veri e propri. Questo perchè Vergine da il beneficio del dubbio a tutti, e tratta tutti allo stesso modo ma molto presto impara a conoscere i contesti. Ama sentirsi influente e quando ha raggiunto una consapevolezza, non disprezza evidenziare i lati più spigolosi del proprio carattere.

Scorpione

A Scorpione bisogna lasciarlo in pace: non “nasce” turbolento, anzi, ma spesso è il contesto, che può essere quello lavorataivo, sentimentale o più generalmente, sociale a scaturire una tendenza conflittuale in questo segno. Scorpione necessita dei propri spazi altrimenti è pronto a prenderseli con la “forza”.