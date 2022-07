Tutti o quasi siamo influenzati dalle tendenze del momento, che siano queste inerenti a pensieri politici, movimenti artistici o anche semplicemente legati alla moda. In parte ciò è spiegato dalla necessità di sentirsi parte di un pensiero comune, dall’altra dalla voglia di emergere e di sentirsi influenti ed accettati. Si dice spesso che la moda come tante altre cose, è ciclica, ossia tende a ripetersi ad intervalli regolari, e per molti seguirne gli sviluppi e le sfaccettature è “roba seria”. Secondo lo zodiaco i segni che sono più influenzati dalla moda del momento sono sopratutto i seguenti.

Questi segni zodiacali sono quelli “fissati per la moda”. Eccoli!

Ariete

E’ lei stessa a definire il concetto di moda e look, però è anche molto attenta alle tendenze del momento. Sopratutto quando si trova in una fase mentale positiva, predilige un vestiario appariscente ma non eccessivo, e per questo fa largo uso di fonti come riviste e siti web che riguardano il look.

Sagittario

Raramente hanno uno stile definito, per loro la moda serve per farle decidere sul da farsi. Sono infatti fortemente influenzabili da quelle del momento ma non per questo non ci mettono “del loro” quando ad esempio devono scegliere un vestito.

Toro

Uomini e donne nati sotto il segno del Toro tendono a non avere una idea propria sul concetto di moda. Si fanno molto influenzare dalle tendenze, anche volontariamente, sopratutto per sentirsi parte di qualcosa di più grande. Seguire la moda è qualcosa che va molto oltre il semplice look per loro.