Prima dell’invenzione dei cellulari, che quando iniziarono a diffondersi erano considerati dei privilegi e quindi comprati solo da persone benestanti, esistano i gettoni telefoni. Non tutti si potevano permettere un telefono fisso in casa, quindi molte persone si dovevano accontentare e usare le cabine telefoniche a gettoni.



Le cabine telefoniche erano diffuse in quasi tutti i paesi, così da permettere a chiunque di chiamare un proprio caro. Il gettone telefonico ormai, come sappiamo, non si usa più, ma è stato sostituito prima dalle schede telefoniche e poi dai cellulari che ormai usiamo tutti.

Quanto vale il gettone telefonico 7805? La risposta è sconvolgente

Come abbiamo detto, prima dell’invenzione dei cellulari esistevano i gettoni telefonici. Ormai però, hanno solo un significato simbolico, cioè vengono usati come oggetti unicamente da collezione. Come le monete, i gettoni sono diversi tra di loro e si distinguono con un numero di 4 cifre che segnavano il mese e l’anno di produzione.

La STIPEL nel 1927 mise in commercio il primo gettone in Italia. Vale abbastanza, ma ovviamente non tantissimo. C’è da dire però che questa moneta vale di più rispetto agli altri perché si tratta della prima moneta coniata e vale circa 60-90 euro. Il prezzo però varia anche in base allo stato di conservazione, più è conservato male, più il prezzo scende, ovviamente vale anche il contrario. Ovviamente, non conta molto il prezzo dato che sono solo oggetti da collezione.

Un gettone abbastanza particolare è quello del 7805, di cui non ne sono stati creati molti, quindi può essere considerato abbastanza raro. Non vale molto, ma ha più un valore simbolico. Il suo valore è di circa 10-15 euro, che si può abbassare se è in cattive condizioni, se ha graffi o ammaccature.

In conclusione peró, possiamo dire che non si tratta di oggetti da investimento, come lo sono invece le monete d’oro, quindi non è molto importante il prezzo.