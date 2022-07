Una personalità enigmatica non è per forza quella “difficile” da capire, ma ne rappresenta una continuazione, in quanto il termine “difficile” non per forza risulta sovrapponibile al quello di “complesso”. Gli uomini più enigmatici sono spesso quelli più affascinanti perchè in maniera più o meno volontaria, lasciano trasparire solo in parte il significato delle proprie azioni e la loro personalità. Solitamente quello che risulta incomprensibile è anche più “attraente”. Quali sono gli uomin maggiormente enigmatici, secondo lo zodiaco?

Questi uomini sono i più enigmatici secondo lo zodiaco. Lo sapevi?

Acquario

L’uomo Acquario sicuramente è considerabile un enigmatico “vero”, duro e puro, perchè non fa niente per esserlo: se da una parte è un segno molto aperto, alla mano, e anche decisamente disponibile al dialogo. Però è come se ogni tanto lasciasse trasparire altre sfaccettature che sono decisamente diverse da quelle superficiali. Questi tratti permettono ad Acquario di essere anche molto ambito sentimentalmente parlando.

Sagittario

E’ quello “indomabile”, che non sembra volersi adattare alle tendenze, e in alcuni casi anche alle concezioni comuni. Sagittario pensa sempre con la propria testa, ma non si comporta da “snob“. Sagittario è un pianificatore nato ma è una sorta di iceberg, nel senso che solo una minima parte della propria della personalità viene messa a disposizione della visibilità altrui.

Scorpione

Scorpione è così complesso da gestire che a volte neanche lui riesce a comprendersi. E’ come se avesse numerose “mini personalità” tutte attive allo stesso momento, che a cadenza apparentemente casuale emergono a seconda della situazione. Scorpione va indubbiamente capito ma è possibile farlo solo fino a un certo punto: nessuno sa cosa baleni nella loro mente.