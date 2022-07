Sono in molti a considerare il contesto amoroso/sentimentale come il vero “banco di prova” per conoscere seriamente qualcuno, sopratutto quando costituisce un contesto sociale basato su un tempo mediamente lungo. Tutti viviamo una storia d’amore come ci sembra più logico e se quasi tutti proviamo perlomeno a non apparire così sgradevoli esistono persone che sembra che invece abbiano come intento unico apparire crudeli verso il partner. Non si tratta solo di personalità “tossiche” in generale, ma più nello specifico coloro che manifestano atteggiamenti “cattivi”. Quali sono i crudeli in amore tra i segni?

Attenzione a questi segni! Sono i più crudeli in amore. Lo sapevi?

Scorpione

Scoprione purtroppo pur essendo mediamente amabile ed interessante, se viene deluso in maniera importante, smette di amare. Ma non presenta un disinteresse distaccato, al contrario sembra voler effettivamente infierire sulla controparte, anche se è lui dalla parte del torto. Ecco perchè questi atteggiamenti evidenziano una vera crudeltà di fondo.

Capricorno

Più “freddi” ed insconsapevoli della loro crudeltà ma non per questo meno crudeli anzi. Se non si sentono valorizzati accanto al partner, semplicemente non fanno altro che disturbare sopratutto verbalmente la controparte fino alla fine del rapporto. In alcuni casi la loro crudeltà li porta a “mantenere” la relazione solo per continuare in questo opinabile modus operandi.

Leone

In amore diventa particolarmente egoista e anche molto infantile. Se non viene soddisfatto, diventa realmente un ragazzino emotivamente parlando, e si diverte a rimarcare cosa non va bene nel rapporto. Questo causa ovviamente dei dissidi che Leone sembra voler alimentare pur senza reali motivazioni.