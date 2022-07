Stare in forma è l’obbiettivo comune di tutte le persone, anche quelle che superano la soglia dei 50 anni. Si sa che, arrivati ad una certa età, non è semplice trovare il tempo e le energie per attuare attività fisica. Seguire delle diete specifiche è fondamentale.

In Italia tale tematica è molto sentita, poiché ormai la soglia dell’età si è innalzata. Specialmente, è stata data una più grande attenzione a una possibile abbondanza o alla mancanza di diversi nutrienti. Anche in questo caso, un’alimentazione equilibrata funge da elemento cardine per una vita sana dopo i cinquant’anni. Esistono varie diete da poter seguire, che prevedono molta attenzione a ciò che si mangia.

Ecco le 5 migliori diete se hai più di 50 anni: parla l’esperto

Partiamo con i capi saldi dell’alimentazione mediterranea prevedono che i carboidrati siano il 55-60% delle calorie assunte quotidianamente, le proteine il 15% circa e i grassi il 25-30%. A cambiare è il fabbisogno energetico, dunque l’apporto calorico quotidiano.

La seconda, invece, si riferisce quel che concerne i grassi e i condimenti. Qui è bene sapere che l’olio extravergine d’oliva è la fonte primaria di grassi, ai quali si aggiungono gli omega3 del pesce e della frutta secca. È consigliabile evitare burro e margarina e diminuire l’uso di sale, mentre si può condire indipendentemente con aceto, limone, erbe aromatiche e altre spezie.

La terza riguarda i dolci. Questi vanno diminuiti al minimo, anche perché dopo i 50 anni accresce in modo significativo il peso di malattie metaboliche, in particolare il diabete.

La quarta parla delle quantità di acqua da bere. L’acqua non deve mai mancare, anzi, è indispensabile che con l’avanzare dell’età ci si abitui a bere anche quando non si percepisce lo stimolo della sete. Dunque, andrebbero bevuti almeno due litri di acqua al giorno per le donne e due e mezzo per gli uomini, ridando la preferenza ad acque minerali calciche e solfato-magnesiache.

Infine l’ultima dieta riguarda le proteine. Il principale accorgimento da seguire è quello di aumentare la percentuale di proteine vegetali, rispetto a quella di proteine animali; quindi, è bene consumare più volentieri legumi piuttosto che carne, pesce, salumi, uova, formaggi.

Quindi ecco elencate le migliori diete da seguire arrivati alla soglia dei 50 anni, in modo da poter curare il vostro corpo in maniera perfetta.