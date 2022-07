Nessuno lo sa, ma questi sono i migliori alimenti da mangiare a luglio

Il mese di luglio ormai, è estate inoltrata, molto spesso non si ha voglia di mangiare con il caldo, ma perché forse non sai quali sono i migliori alimenti da mangiare a luglio.

L’orto di luglio riesce a far venire l’acquolina in bocca proprio a tutti1 Inoltre con il caldo è ottimo consumare frutta e verdura due volte al giorno per rimanere idratati.

I migliori alimenti da mangiare a luglio

Ed ecco cosa puoi gustare a luglio, nelle quantità che vuoi tu:

verdura: peperoni, zucchine ma soprattutto melanzane, pomodori e basilico

frutta: albicocche, ciliegie, fichi, lamponi, pesche, prugne, ribes, uva spina, anguria, meloni, pesche.

Potete farne il pieno, ma senza esagerare. Ad esempio per chi soffre di problemi di stomaco meglio non abusare di melanzane, pomodori e peperoni. I semi possono provocare disagi; le zucchine invece sono ottime per l’intestino, leggere e facilmente digeribili.

La frutta invece, non deve essere un esagerazione per chi ha il diabete o il colesterolo. Questi soggetti non devono mangiare molte albicocche, fichi, prugne e ciliegie; insomma la frutta più dolce. Possono fare scorpacciata di anguria, uva, lamponi e tutto il resto. Le prugne sono anche un ottimo lassativo, mentre le pesche possono essere usate anche con le insalate. Ci si può sbizzarrire in tavola più che mai.

Come cucinare le verdure di luglio

Partiamo dai peperoni; si possono fare alla brace, al forno, da soli come contorno oppure insieme ad altre verdure. In forno con il pangrattato, ma magari è una ricetta più invernale. Si possono fare anche all’insalata, da aggiungere ad un insalata greca, all’hummus al riso freddo e tanto altro.

Le melanzane, sono ottime da fare in una parmigiana, ma si prestano anche a piatti più dietetici. La tradizione siciliana li vede insieme alla ricotta salata e pomodoro per fare un ottima pasta. Sono buone fritte, alla griglia o in padella : grigliatene un po’, farcitele con formaggio caprino e pomodori secchi e potete creare degli involtini gustosi. Oppure cuocetele intere in forno per estrarne la polpa morbida per creare delle buonissime polpette. Altro primo piatto delizioso, ancora una volta di tradizione siciliana: involtini di melanzane fritti ripieni di sugo.

Luglio, poi, è anche il periodo della raccolta dei pomodorini vesuviani del piennolo, tipici della Campania, anche molto caratteristici; sono legati intorno a un filo di canapa e appesi ad asciugare in ambienti ventilati, gustosi e con una polpa fenomenale. Da acquistare è anche il pomodoro di Pachino, si trova ciliegiono, tondo liscio e a grappolo. Le ricette sono moltissime, dalla pasta a pomodoro alla tipica panzanella o da gustare sulle bruschette.

I frutti di luglio

Simbolo dell’estate per antonomasia è l’anguria, ricco di acqua e vitamine. Poi ci sono pesche e prugne, da mangiare così oppure per le colazioni creando un porridge. Senza dimenticare il loro ampio uso in pasticceria. Immancabili, poi, i meloni, frutta da fine pasto oppure da antipasto estivo.