Rispetto ad elettrodomestici come la lavatrice o il frigorifero, la lavastoviglie risulta essere meno presente nelle case degli italiani con la medesima diffusione: questo perchè sono in molti per questioni economiche (anche legate al consumo di energia) ma anche legate allo spazio, a preferire il tradizionale lavaggio manuale delle stoviglie. La minor diffusione ha portato anche ad una minor “conoscenza” delle peculiarità di questo elettrodomestico che comunque può vantare un’enorme importanza sopratutto nei contesti professionali, in quanto permettono di ottimizzare il tempo e massimizzare l’efficienza. La lavastoviglie meccanica è stata inventata da una donna, Josephine Cochrane, nel 1887, per ovviare ad una scarsa cura della propria servitù adibita alla pulizia delle stoviglie. I modelli “domestici” hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti a partire dagli anni 20 e nel nostro paese solo con il secondo dopoguerra.

Ecco come pulire la lavastoviglie in 4 mosse: la guida dell’esperto

Esistono prodotti specificamente concepiti per essere lavati in lavastoviglie, alcune tipologie di oggetti risultano inoltre troppo delicati per essere utilizzati all’interno di questo elettrodomestico. Anche pulire correttamente la lavastoviglie può essere difficile e stancante. In realtà basta seguire alcuni step precisi.

Se esistono numerosi detergenti dotati di un potere sgrassante ed anticalcare per il meccanismo di lavaggio, bisogna comunque effettuare ogni tanto una sorta di processo di pulizia: