Ciliegie: Fanno ingrassare? ecco la risposta che nessuno si aspettava

Molti pensano che le ciliegie essendo dolci, possono far ingrassare, la risposta vi sorprenderà.

Le ciliegie fanno ingrassare?

Sono rosse, succose e sempre molto buone, ma soprattutto dolci. Molti per questo motivo pensano che fanno ingrassare. La ciliegia arriva dell’Asia, poi rapidamente diffusosi in Grecia e in tutta l’area mediterranea ai tempi dell’Impero Romano, periodo in cui era un frutto molto apprezzato e anche prelibato. La amavano sia i nobili che i poveri, si trovava facilmente e non era costosa…come ora. Ancora oggi è amata da grandi e piccini. Quando arriva il periodo migliori per comprarle non mancano mai sulle nostre tavole.

Ma le ciliegie fanno ingrassare come molti pensano? Le ciliegie sono ipocaloriche, apportano infatti circa 60 kcal per 100 grammi. Sono inoltre molto ricche d

Vitamina C

Polifenoli ( ricchi antiossidanti).

Sali minerali: in particolare magnesio e potassio;

Pertanto contengono anche acqua per l’86% circa, aiutano quindi contro la disidratazione e grazie ai sali minerali contenuti, sono ottime per recuperare le forze fisiche dopo lo sport.

Benefici delle ciliegie

Esse hanno tantissimi benefici per la salute, vuoi scoprirli?

Magnesio e potassio aiutano le funzioni muscolari e il sistema nervoso

aiutano le funzioni muscolari e il sistema nervoso Aiutano anche a tenere a bada la pressione arteriosa

Grazie al loro contenuto di antociani inoltre, favoriscono il corretto funzionamento della microcircolazione e sono una benedizione per i capillari.

inoltre, favoriscono il corretto funzionamento della microcircolazione e sono una benedizione per i capillari. Alcuni studi dimostrano che le ciliegie sono in grado di ridurre l’infiammazione legata all’obesità , anzi regolano il metabolismo, senz’altro non fanno ingrassare.

, anzi regolano il metabolismo, senz’altro non fanno ingrassare. Hanno un buon contenuto di fibre (circa 2 g ogni 100 g), che ci aiutano a contenere la fame e ad evitare la stipsi.

Aiutano a digerire; sono un toccasana per l’ apparato gastro-intestinale.

Aiutano anche a diminuire la glicemia e il colesterolo cattivo

Quante ciliegie mangiare al giorno?

Naturalmente, anche se si è appena detto che le ciliegie non fanno ingrassare, non si deve fare un consumo eccessivo. . L’ideale sarebbe consumarle come rinfrescante spuntino, a metà mattina o nel pomeriggio, ma anche mangiarle a colazione non sarà una scelta sbagliata, ad esempio insieme ad uno yogurt bianco e dei cereali integrali. Le ciliegie si prestano bene anche ad essere utilizzate come snack la sera prima di andare a letto!

Le ciliegie per dormire

Alcuni studi rivelano che tra i cibi da mangiare prima di dormire ci sono le ciliegie. Esse contengono triptofano, un amminoacido che aiuta lo sviluppo della seratonina che favorisce il ciclo sonno-veglia e aiuta a dormire. Quindi aiutano anche se mangiate prima di dormire, almeno mezz’ora.