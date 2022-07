Quando parliamo di ISEE intendiamo l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Si tratta di un documento per confrontare le situazioni economiche di tutte le famiglie italiane. Inoltre, serve anche per chi vuole richiedere qualche bonus, aiuti economici o qualche agevolazione. Ovviamente non tutti i bonus sono in base all’ISEE, ma alcuni per averli si deve stare sotto ad una certa soglia di ISEE.

Questo Sistema Informativo ISEE (SII) viene guardato da chi verifica se il cittadino può beneficiare del bonus oppure no. Un altro documento importante è la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che racchiude il reddito e il patrimonio dell’intera famiglia. Quando si fa questo documento poi si può usare fino al 31 dicembre di quell’anno. Fare domanda per la DSU non é difficile, si può fare anche comodamente da casa, oltre che al Comune, all’INPS, al CAF o dal il commercialista.

I dati che vengono inseriti nella DSU, sono quasi tutti auto-dichiarati, mentre i restanti vengono presi automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e da INPS.

ISEE, ecco come sapere il tuo reddito in modo semplice: la guida

Richiedere l’ISEE è semplice, così da sapere in qualsiasi momento il proprio reddito. Ci sono vari modi per richiedere lo, ma il più comodo è sicuramente farlo online.

Per chiedere l’ISEE online:

Per prima cosa servono dei documenti che devono essere registrati sul sito. Servono ad esempio i documenti d’identità e i codici fiscali dell’intera famiglia. Poi dobbiamo avere a portata di mano, lo stato di famiglia, cioè un documento che racchiude i componenti del nucleo familiare. Poi, la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare. E tutti i documenti che attestano la proprietà di case, l’affitto di immobili, gli estratti del conto delle banche e i patrimoni posseduti da tutti i componenti della famiglia.

Questi documenti come abbiamo già detto, devono essere inseriti sul sito dell’INPS. Quindi si deve andare nell’area personale dell’INPS, in cui si può accedere con Spid ma anche con altre credenziali. Si cerca ‘ISEE’ e si clicca su acquisizione. Dopo aver compilato tutto, si deve cliccare su conferma e attesta. Dopo i dovuti controlli e se tutto è andato bene, l’ISEE si potrà trovare nella sezione consultazione.