Il concetto di vulnerabilità applicato a noi esseri umani si applica e viene inteso al contesto della sensibilità, o ipersensibilità. Non per forza comunque una persona vulnerabile deve essere considerata “debole”, in quanto alcuni riescono a trasformare in forza questa sensibilità tendenzialmente maggiore. Se diversi stereotipi legati al mondo femminile evidenziano alcune personalità estremamente fragili e vulnerabili, questo è vero in alcuni casi: secondo lo zodiaco esistono donne più vulnerabili della media, legate a segni zodiacali specifici. Quali sono?

Le donne più vulnerabili per lo zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Vergine

Anche se vuole dimostrare di essere forte e autoritaria, la donna Vergine è molto famosa per essere estremamente vulnerabile, anche se effettivamente è dotata di una grande forza di volontà. Vergine “sa” di essere molto vulnerabile e sensibile, ma questo tratto viene spesso nascosto in maniera più o meno efficace agli occhi degli altri.

Toro

E’ molto abile nel non serbare rancore ma non per questo è invulnerabile alle delusioni, anche in amore. La donna Toro non ha un profilo caratteriale particolarmente resistente alle critiche ed alle delusioni mam riesce sempre a “guardare avanti”. Ma chi la conosce sa che è molto vulnerabile a qualsiasi evento esterno.

Cancro

E’ molto coinvolta nelle situazioni, sopratutto in quelle che la “toccano” da vicino. La donna Cancro tende ha fidarsi molto del prossimo, a volte anche troppo e questo lo porta a soffrire le delusioni. Se per alcuni è “ingenua” a fidarsi di tutto, ciò fa parte dell’estrema sensibilità di questa donna.