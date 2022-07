Il concetto di malignità rappresenta una tendenza emotiva negativa che influisce sopratutto sulle vite altrui, e che porta chi è considerabile dotato di questo tratto ad agire in modo intenzionalmente “cattivo”. Una persona maligna non ha bisogno di vere e proprie motivazioni per esserlo, in quanto in quasi tutti i casi non porta reali vantaggi se non una sorta di strano “appagamento” personale. Non si può imparare o “disimparare” nell’essere maligni, e secondo lo zodiaco chi è considerabile dotato di questo tratto caratteriale fa parte nella maggior parte dei casi di alcuni dei segni conosciuti come i più maligni dello zodiaco.

Conosci i segni zodiacali maligni per eccellenza? Sono questi!

Scorpione

Affidabile e affabile, Scorpione non deve essere mai deluso oppure il suo carattere complesso evidenzia il peggio di se, diventando estremamente “cattivo” e vendicativo. Non è tra le personalità che risultano essere maligne in modo evidente, ma è molto sottile e fastidioso e anche a distanza di tempo se pensa di “stare dalla parte della ragione”.

Ariete

Ariete si considera il tipico “buono si ma non stupido”, che però sa un po’ di giustificazione quando si trova a fare i conti con le proprie malfatte. Si tratta di un segno che non sempre riesce ad assumersi le responsabilità degli errori che spesso quindi ricadono sugli altri anche in maniera “fragorosa”.

Gemelli

Non sempre si rende conto quanto le sue parole e le sue azioni possono ferire gli altri: questo non lo giustifica nel suo essere maligno ma quantomeno lo rende maggiormente tollerabile. Però Gemelli resta un profilo che è meglio “farsi amico” che nemico.