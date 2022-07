Siamo tutti portati ad indossare abiti, sopratutto per occasioni diverse e specifiche. Da sempre gli esseri umani hanno avuto la necessità di “coprirsi” per una sequela di ragioni da quelle più pratiche a quelle più legate ai contesti sociali e morali. Fare il “bucato” rappresenta un’azione che diventa facilmente routine quando diventiamo sufficientemente autonomi ma che evidenzia anche la nostra capacità adattiva. In tantissimi casi infatti i capi di abbigliamento tendono a durare meno se non sottoposti ad un processo “detergente” adatto. Il sole, ma anche il lavaggio costante tende a rovinare i tessuti, e sopratutto nel caso di quelli colorati, esiste la tendenza a sbiadirsi. Tenere i capi stesi porta inevitabilmente a questa eventualità.

Il sole sbiadisce i capi stesi, ecco perchè dovresti lavarli in questo modo: “WOW”

Esistono numerosi prodotti di origine industriale che riescono in maniera più o meno incidente, a ridare vitalità ai colori sbiaditi. Ma non necessariamente è necessario spendere molto per ottenere un buon risultato, in alcuni casi è possibile fare ricorso a metodologie un tempo estremamente diffuse, che utilizzano “ingredienti” naturali.

Utilizzando l’alloro infatti, in un processo che prevede l’utilizzo di una mistura da sfruttare prima del lavaggio tradizionale, è possibile ridare ai nostri capi colorati la brillantezza di un tempo.

E’ sufficiente utilizzare 10 foglie di alloro e 4 cucchiaini di bicarbonato da porre in una pentola sufficientemente grande, che andrà scaldata sul fuoco di un fornello. E’ necessario tenere sul fuoco la mistura fino alla bollitura e anche oltre, almeno altri 15 minuti dopo che l’acqua avrà iniziato a bollire, dopodichè bisognerà scolare l’acqua in un recipiente come una bacinella o un catino.

Una volta lasciato raffreddare a sufficiente la mistura, la soluzione potrà essere utilizzata come ammollo: gli abiti dovranno essere lasciati per un giorno intero in questa soluzione senza essere “mossi” in alcun modo. Dopo 24 ore sarà sufficiente lavarli a mano o in lavatrice: al termine del processo sarà immediatamente visibile notare la differenza in quanto i colori avranno riacquisito la loro brillantezza originale.