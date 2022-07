Le bollette costituiscono un “fastidio necessario” di cui ogni cittadino si trova a “fare i conti” ad intervalli regolari, a partire da quelle legate alle forniture più “necessarie”, fino ai servizi più diversificati. Quelle più chiacchierate restano per forza di cosa quelle della fornitura elettrica, del gas e dell’acqua, che costituiscono i servizi di prima necessità nel campo energetico e dei servizi. Le bollette sono sostanzialmente le fatture che evidenziano nel dettaglio quanto abbiamo “speso” in termini della fornitura, oltre a tutta una serie di informazioni legate alle imposte, scadenze e via discorrendo. Ma vanno sempre pagate, oppure sussistono casi in cui le fatture sono “evitabili”?

Hai ricevuto queste bollette? “Non pagarle mai!” Ecco perché

Esiste un particolare caso infatti in cui le bollette sostanzialmente perdono il fattore “obbligatorietà” che da sempre le contraddistingue, e che in molti casi ci “costringe” ad evaderle prima della scadenza. Questo termine è costituito dalla prescrizione, un limite temporale che si applica a tutte le forniture a partire dalla data di emissione.

In sostanza la prescrizione se “scaduta”, fa perdere ai fornitori il diritto di esigere legalmente un pagamento e si applica in maniera differenza dal tipo di fornitura ma anche al periodo “storico”.

Le fatture dell’energia elettrica infatti mantengono una prescrizione di 5 anni fino al 2 marzo 2018, dal giorno successivo il termine è di 2 anni.

Discorso simile per quelle del gas che vanno pagate fino al compimento del 5° anno di età fino al 1° gennaio 2019, successivamente il termine è di 2 anni.

Quelle dell’acqua hanno il termine di prescrizione che “muta” da 5 a 2 anni a partire dal 2 gennaio 2020.

E’ possibile che i fornitori provino comunque a “sollecitare” i titolari di queste vecchie bollette, in questo caso è opportuno comunicarlo telefonicamente o tramite web, oppure attraverso una dichiarazione scritta. Pagare le bollette oltre la data di scadenza risulta quindi sostanzialmente uno “spreco” di soldi.