Secondo molti la “forza economica” di una nazione è rappresentata sopratutto dall’incidenza culturale e finanziaria della propria valuta, ed anche per questo, al netto di un contesto di flessione che sta “toccando” le nazioni occidentali, la sterlina costituisce indubbiamente una certezza, subito dopo il dollaro statunitense. Si tratta di una delle valute monetarie più antiche in assoluto, che anche grazie ad un’enorme potere culturale ed economico da parte di quello che è stato l’Impero Britannico. L’impatto culturale della valuta è ancora molto evidente anche a causa della sterlina d’oro, che ancora oggi viene utilizzata sia come base di investimento che come ambito oggetto da collezione.

Sovrane d’oro

Infatti la sterlina d’oro costituisce uno standard di emissione molto antico, risalente addirittura alla fine del 15° secolo. Fu sotto il regno di Edoardo VII ad essere coniata per la prima volta questa moneta composta di una percentuale di oro estremamente elevata (pari a 23 carati, circa il 96 % di oro puro), valore che già a partire dal successore Edoardo VIII fu ridotto a 22 carati, che ancora oggi rappresenta lo standard vero e proprio di queste emissioni. La sovrana d’oro, così chiamata perchè reca (quasi) sempre il volto del sovrano britannico di turno, è stata coniata fino all’inizio del 17° secolo, ma la produzione ritornò ad attivarsi nel 1817. In questo specifico anno fu realizzata anche la raffigurazione di San Giorgio che uccide il drago, ad opera dell’incisore italiano Pistrucci. La produzione fu nuovamente arrestata a ridosso della prima Guerra mondiale ma fu ripresa a partire dal 1957.

Quanto vale questa sterlina d’oro del 1980? La risposta è sconvolgente

Le emissioni da allora recano il volto di Elisabetta II, dato il lunghissimo regno della sovrana. Una sovrana del 1980 ha un valore medio che si aggira tra ai 440 ed i 490 euro, mentre le versioni proof, ossia quelle create per gli appassionati di numismatica si spinge fino a oltre 650 euro.