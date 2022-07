Fino a non troppe decadi or sono la maggior parte della mobilia era composta interamente o quasi in legno, una delle principali risorse messe a disposizione dalla natura fin dalla “comparsa” degli esseri umani sulla terra. Il legno infatti risulta ancora oggi un elemento fondamentale per qualsiasi forma di abitazione e che costituisce la stragrande maggioranza della mobilia. Se molte varianti di mobili sono sottoposti ad una lavorazione modificare l’aspetto a la costituzione esterna, molti preferiscono restare fedeli al “rustico”: un esempio è conferito dal parquet, ossia una varietà di legno massiccio utilizzata prevalentemente per i pavimenti. Un buon parquet è abbastanza costoso e richiede una manutenzione specifica per prendersene cura. In generale tutti i mobili in legno, essendo questo un elemento naturale in tutto e per tutto tende ad essere modificato dall’usura, dagli agenti esterni e dal tempo, e quindi tende anche ad opacizzarsi. Come prendersi cura dei mobili opachi?

Se i tuoi mobili in legno sono opachi, lucidali così: ecco il trucco sorprendente

Esistono tantissimi prodotti specificamente concepiti per trattare il legno, permettendo di “nutrirlo”, ma anche conferendogli un nuovo aspetto lucido. Infatti durante la lavorazione di qualsiasi oggetto realizzato in legno questo tende a mantenere l’aspetto lucido e pulito solo per alcuni anni e poi tende ad opacizzarsi.

Tra le varie soluzioni, spicca quella costituita da 1/4 di tazza di aceto bianco (va bene anche l’aceto di mele e 3/4 di tazza di olio di oliva. Dopo aver posto i due ingredienti in un contenitore ed averli mescolati accuratamente, questa soluzione potrà essere utilizzata con l’ausilio di un panno immersovi ed opportunamente strizzato, bisogna “passare” con il panno di cotone su tutta la superficie del mobile oramai opaco, con movimenti circolari, per poi procedere seguendo le naturali venature del legno. Trattandosi di un rimedio al 100 % naturale questa mistura non ha effetti collaterali veri e prorpi.