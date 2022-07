In estate ci capita molte volte di sudare, il che è normalissimo sia per le alte temperature che per l’intensa attività fisica a cui può essere il nostro corpo. La sudorazione è una manifestazione fisiologica, che interessa tutta la superficie corporea. Essa ha una rilevante funzione nei sistemi termoregolatori del corpo umano e può essere condizionata da stimoli emotivi, psicologici o mentali. Se sudi spesso però, non è normale e bisogna fare dei controlli.

Se sudi tanto non è normale: potrebbe nascondersi questa condizione di salute

Generalmente il nostro corpo produce circa un mezzo di litro di sudore al giorno. L’iperidrosi, invece, è un fenomeno patologico contraddistinto dalla produzione di sudore in misura anomala rispetto alle necessità fisiologiche della termoregolazione.

L’iperidrosi può avere considerevoli implicazioni sociali o lavorative. Si pensi a chi fa lavori manuali e ha le mani ininterrottamente umide, o a chi si trova in difficoltà a tendere per saluto la mano bagnata o chi evita l’attività sportiva nella preoccupazione di sudare ancora di più. Questi impicci possono divenire nel tempo causa di stress e avere un impatto sfavorevole sulla qualità di vita, fino a originare depressione e stati ansiosi.

L’iperidrosi è dunque un fenomeno patologico, e può essere secondaria, cioè dovuta a malattie già presenti oppure primaria, cioè senza una cagione evidente. In questi casi sembra dovuta a una trasformazione dei centri ipotalamici che attraverso la catena simpatica, producono uno stimolo anomalo alla secrezione delle ghiandole sudoripare.

L’iperidrosi primaria prende una percentuale della popolazione tra lo 0.6% e il 5 % e può manifestarsi a qualunque età, anche se è più comune negli adolescenti e nei giovani adulti, in rapporti identici tra uomini e donne. Sicuramente ha un’incidenza familiare. Tipicamente è individuata in alcune zone corporee quali palmo delle mani, pianta dei piedi, ascelle o volto ed è bilaterale e simmetrica.

Nel paziente che lamenta sproporzionata sudorazione, è essenziale prima di tutto escludere le cause di iperidrosi secondaria, sollevando accuratamente l’anamnesi e sottoponendolo ad esami ematochimici mirati. Se negativi, si prova la diagnosi d’iperidrosi primaria e si discute col paziente un iter terapeutico adeguato.

Quindi è bene chiedere un parere medico approfondito se si pensa di poter soffrire di tale patologia. Se verrà fatto subito, ci saranno molte più possibilità di curare alla svelta questa patologia che provoca molto disagio.