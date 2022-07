Non è un caso che tutte le strategie commerciali inerenti al mondo dei detersivi, sopratutto quelli adibiti al lavaggio degli abiti facciano sempre grande leva sul senso di pulizia e di “bianco”. Il bianco infatti costituisce concettualmente e “naturalmente” il candore, e siamo naturalmente portati a concepire questo concetto con la pulizia. Nell’atto pratico però i capi bianchi costituiscono una tipologia di abito più delicato sia perchè le macchie di piccola entità tendono a notarsi immediatamente ma anche perchè rispetto ai capi colorati è difficile far ritornare lo stesso allo “splendore originale”, anche solo per la comune usura.

Lavare i capi bianchi senza rovinarli non è mai stato così semplice: il metodo

Da anni esistono numerose “strategie” e prodotti concepiti specificamente per trattare adeguatamente i capi bianchi. Per lavare capi bianchi senza rovinarli bisogna prima di tutto separare adeguatamente prima di tutto i capi colorati da quelli bianchi ma anche tra quelli di struttura più resistente e quelli più delicati. Ad esempio lenzuola, magliette, asciugamani e tovaglie sono relativamente resistenti e vanno lavati sempre ad una temperatura non troppo bassa (circa 60 gradi). Durante il comune lavaggio, è consigliabile aggiungere un paio di cucchiaio di bicarbonato di sodio alla vaschetta adibita ai detersivi così da aumentare la durezza dell’acqua, oltre a migliorare l’azione sbiancante. E’ consigliabile tenere i capi in ammollo in lavatrice per almeno due ore prima di agire di centrifuga.

Il bicarbonato può essere anche utilizzato per il lavaggio a mano: è sufficiente immergere i capi bianchi in un contenitore come una bacinella o un catino pieno d’acqua e con diversi cucchiai di bicarboonato. Dopo un ammollo di almeno mezz’ora in questa soluzione, è possibile lavare i capi in modo tradizionale con i detersivi.

Anche il succo di limone è un ottimo agente per preservare il bianco: in una bacinella colma di acqua tiepida va aggiunto il succo di almeno 5-6 limoni, lasciando anche in questo caso i capi bianchi iiin ammollo, per 40-45 minuti prima di procedere con il lavaggio tradizionale.