Spesso il concetto legato all’essere realisti viene associato ad una terminologia della lingua italiana come essere con i piedi per terra. Questo indica una completa accettazione e considerazione della realtà (senza necessariamente essere daccordo con tutte le varie dinamiche). Il termine quindi indica essere consapevoli sempre e comunque sia di “dove si trovano” ma anche delle proprie potenzialità ma anche dei limiti. Possono essere considerati un po’ l’antitesi dei sognatori ma non sempre i due estremi non possono essere sovrapponibili. Quali sono i segni con “i piedi per terra”?

Questi segni hanno sempre i “piedi per terra”. Li conosci?

Sagittario

Sagittario riesce ad esempio a trovare sempre spazio per le proprie idee ma allo stesso tempo comprende che tutti hanno dei limiti e che anche il sogno più interessante senza il duro lavoro e senza la capacità di “tramutarlo” in realtà, resta solo una bella idea, una forma di utopia.

Vergine

Molto concreti e realisti, i Vergine sono famosi per essere legati a pochi e semplici capisaldi. Considerabili rigorosi di natura, i nati sotto questo segno sono degli idealisti ma anche questo tratto viene influenzato parecchio dalla capacità immediata di comprendere la natura di un contesto, anche se ciò li rende cinici.

Toro

Riesce ad essere molto fantasioso e sognatore, ma è molto abile a riuscire a separare il mondo “concrto” da quello “immaginario”. E’ un segno che si fa sempre molte domande, ma come detto difficilmente “mischia” la vita reale con quella immaginaria. Nell’ambito lavorativo ad esempio è molto concreto e realista.