Se hai la glicemia non mangiare questi alimenti in estate: attenzione

L’iperglicemia è una condizione fisiologica e affligge molte persone. Tuttavia bisogna capire cosa si può mangiare e cosa no in estate, soprattutto.

Il glucosio viene assunto attraverso gli alimenti ma può essere anche sintetizzato dall’organismo; in soggetti sani, durante la giornata la glicemia assume valori compresi fra 60 e 130 mg/dl, mentre a digiuno varia fra 70 e 110 mg/dl. Se arriva a 110 e 125 mg/dl a digiuno si parla di iperglicemia.

Non mangiare questi alimenti in estate per la glicemia

È importante tenere sotto controllo una condizione di iperglicemia poiché questa potrebbe poi portare ad una condizione di diabete. Si tratta quindi di un problema da non sottovalutare e per il quale l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale.

Le cause della glicemia alta sono tante:

ereditarietà

una cattiva alimentazione

la sedentarietà

lo stress

uno stile di vita disordinato

obesità

In caso di glicemia alta è importante sapere cosa mangiare e cosa evitare. ci sono ovviamente lo zucchero, i dolci, le bevande zuccherate e i prodotti da forno preparati con farine raffinate. Queste ultime fanno rapidamente aumentare i livelli di glucosio nel sangue favorendo così l’iperglicemia. La cottura della pasta e delle verdure dovrà essere breve, per non alzare troppo l’indice glicemico dell’alimento. Meglio evitare le carni grasse che favoriscono il sovrappeso. Da limitare sono anche cereali non integrali, patate e frutta zuccherina (come uva, fichi, datteri, banane mature o castagne). Ancora bibite zuccherate, alcol e caramelle.

Cosa mangiare in caso di glicemia alta

In caso di glicemia alta meglio mangiare alcuni cibi come:

semi oleosi e frutta secca sono ottimi alleati per via del contenuto di grassi buoni, anch’essi utili a tenere basso l’indice glicemico del pasto.

sono ottimi alleati per via del contenuto di grassi buoni, anch’essi utili a tenere basso l’indice glicemico del pasto. anche la frutta fa bene, cercando di prediligere quella a maggior contenuto di fibra e minor contenuto di zuccheri. Come gli agrumi, per il loro contenuto di fibre, acidi organici ed antiossidanti, sono i frutti da preferire, insieme a fragole, mele o frutti di bosco.

e minor contenuto di zuccheri. Come gli agrumi, per il loro contenuto di fibre, acidi organici ed antiossidanti, sono i frutti da preferire, insieme a fragole, mele o frutti di bosco. Consigliabile fare spuntini e merende, in modo da evitare eccessivi picchi glicemici.

Consumare più pesce e carni bianche

anche i legumi sono ottimi alleati

uova e formaggi magri o a basso contenuto di lattosio

verdure come asparagi, broccoli e tutte quelle a foglia larga.

Come spuntino o merenda saranno da preferire i frutti a basso indice glicemico, come frutti di bosco, fragole o agrumi, yogurt senza zuccheri o frutta secca.

Da consumare con moderazione

Ci sono alcuni alimenti di cui non ti devi privare, ma puoi consumare con moderazione, ecco quali sono: