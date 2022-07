Se sudi troppo prova questo rimedio: ecco di cosa si tratta

Il sudore si sa è fisiologico quando le temperature aumentano e il caldo si fa sentire; se sudi troppo non sempre è normale. Anzi questo disturbo provoca anche fastidio e imbarazzo a chi ne soffre. Di iperidrosi soffre circa il 2-3% degli italiani; la maggior parte per un disturbo ereditario.

Un rimedio se sudi troppo: ecco quale

Si parla di iperidrosi primaria quando a bagnarsi in maniera eccessiva sono i palmi delle mani e dei piedi, il viso o le ascelle.

Per iperidrosi secondaria si intende la correlazione con alcune malattie croniche (cardiache, respiratorie, diabete, gotta o in molti casi ipertiroidismo).

Il problema si avverte già nell’età adolescenziale, con la sudorazione eccessiva delle mani, poi si passa ai piedi, alle ascelle e al viso. Per identificare le aree in cui si produce più sudore, si può procedere con un test che misura la quantità di sudore sulle mani: le zone interessate appariranno scure.

Si parla di iperidrosi locale, sintomi di alcuni stati emozionali (gioia, imbarazzo, ansia, tensione) e si localizza perlopiù sulla fronte o sulle mani. Mentre l’eccessiva sudorazione alle estremità è spesso associata all’iperidrosi ascellare. In quest’ultimo caso il disturbo è quasi sempre espressione di irritabilità emotiva.

Un rimedio efficace sarebbe fare il trattamento con la tossina botulinica. Il botulino è una sostanza apparsa relativamente tardi in medicina e ancora più recente è il l’utilizzo che se ne fa in medicina estetica. Se sudi troppo sarebbe un ottima idea da considerare, vediamo come si distingue dal botox.

Tossina botulinica: come si fa

La tossina botulinica, spesso denominata volgarmente “botulino”, serve spesso per riempire le rughe attraverso un vero trattamento, soprattutto per la fronte o per le zampe di galline. Questo metodo viene usato anche per liberarsi dalla sudorazione eccessiva. Si fa quest’iniezione sulle aree della pelle colpite (15-20 iniezioni per area corporea), sono efficaci nell’82-87% dei casi: il loro effetto compare 2-3 giorni dopo il trattamento ed è massimo dopo 2 settimane. L’effetto dura circa 6 mesi.

Metodi naturali per combattere l’iperidrosi

Esistono degli elementi naturali che puoi usare per evitare l’eccessiva sudorazione, ecco quali:

bicarbonato : Il bicarbonato di sodio ha delle proprietà alcaline che combattono gli acidi del sudore e ripristinano il PH. Aiutano anche contro il cattivo odore. Puoi strofinare il bicarbonato di sodio sulla zona della sudorazione eccessiva oppure prendere una tazza di acqua e bicarbonato prima di andare a letto.

: Il bicarbonato di sodio ha delle proprietà alcaline che combattono gli acidi del sudore e ripristinano il PH. Aiutano anche contro il cattivo odore. Puoi strofinare il bicarbonato di sodio sulla zona della sudorazione eccessiva oppure prendere una tazza di acqua e bicarbonato prima di andare a letto. patate : tagliare una patata e passarla sulla zona sudata per 15 minuti aiuta a ristabilire il PH del corpo.

: tagliare una patata e passarla sulla zona sudata per 15 minuti aiuta a ristabilire il PH del corpo. Un bicchiere di succo di wheatgrass : questo succo una volta al giorno, può trattare efficacemente il problema della sudorazione eccessiva in quanto neutralizza gli acidi presenti nel corpo. Inoltre è una fonte molto ricca di vitamina B6, vitamina C, B12, proteine e acido folico.

Se sudi troppo comincia a provare questi metodi che ti possono aiutare ad alleggerire la situazione!