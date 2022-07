La nostra casa viene percepita come per l’appunto come “nostra”, una forma di proprietà che rappresenta un qualcosa di “intimo” e insondabile. Ma la realtà delle cose è che come ogni altro contesto fisico, siamo “costretti” a dividere la casa con altre forme di vita, più o meno evidenti ai nostri occhi ma che indiscutibilmente rappresentano qualcosa che è difficile veder “sparire”. Le formiche costituiscono una delle tipologie di insetti più comuni e fastidiosi, sopratutto in cucina, in quanto i nostri cibi non sono solo appetiti da noi ma anche da questi insetti. Se esistono tantissimi prodotti per sbarazzarci di questi animali, la maggior parte di questi non può eliminare il problema per un lungo periodo. Come bisogna fare per tenere lontani questi insetti dalla nostra cucina, ed in particolare dal pavimento?

STOP formiche: pulisci il pavimento così e non verranno più dentro casa

Le formiche pur essendo attratte dalla maggior parte del cibo che siamo soliti consumare e preparare, considerano “indigeste” diverse tipologie di cibo, sopratutto le spezie particolarmente “odorose”. Oltre a dover operare una pulizia accurata infatti è consigliabile fare uso di prodotti che possono avere una funzione deterrente nei confronti di questi animali.

Ti potrebbe interessare: Disinfetta casa con questi 5 ingredienti naturali: geniale

Rimedi “della nonna” ma attuali per pulire il pavimento con una soluzione detergente che allontana e tiene distanti le formiche sono validi, come ad esempio acqua e aceto. Più nello specifico, l’abitudine di fare ricorso all’olio essenziale per profumare casa. In genere questo viene utilizzato in ridotte quantità per profumare l’ambiente ma poche gocce nella nostra abituale soluzione per detergere i pavimenti possono essere sufficienti per tenere lontane le formiche. Basta aggiungere una decina dai gocce di olio essenziale alla cannella, alla menta, al cedro o al rosmarino (per fare qualche esempio) per ottenere l’effetto sperato. In particolare la cannella e la menta risultano essere particolarmente “fastidiose” per questi animali.