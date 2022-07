Il termine caparbietà può definirsi come un mix tra la furbizia e la cocciutaggine, la testadaggine pura e istintiva: chi è dotato di questo tratto è solito non avere i “paraocchi” ma decidere di non voler sentire troppe ragioni quando si mettono in testa qualcosa, tuttavia senza agire in modo ottuso ma sorprendentemente ragionato e lucido. La caparbietà quindi costituisce in molti casi le personalità che amano aquisire continuamente informazioni nei confronti delle specifiche situazioni così da adoperarsi per ottenere ciò che vogliono. Non è un caso che gli uomini più caparbi sono anche quelli più ambiti in amore e sul lavoro. Quali sono secondo lo zodiaco gli uomini caparbi?

Attenzione a questi uomini, sono i più caparbi dello zodiaco!

Gemelli

Anche se a volte sembrano non agire secondo un reale “piano” , in realtà hanno la mente così attiva che possono permettersi di prendere decisioni in maniera repentina e solitamente sono le stesse che mantiene, con poche modifiche nel corso del tempo. Niente potrebbe “smuovere” un uomo Gemelli dalle sue intenzioni.

Vergine

Come la goccia che scava la roccia, il modus operandi dell’uomo Vergine è fermo, continuativo e fortemente caparbio. Vergine non si ferma realmente davanti a nulla quando pensa di poter ottenere qualcosa da un contesto.

Sagittario

Non si vede, ma Sagittario è pronto a combattere per quello in cui crede, ed è disposto a farlo in modo sempre coerente e in molti casi mantenendo una flemma assolutamente invidiabile. Questi uomini non mettono fretta ai tempi e sanno aspettare. Per questo motivo sono spesso portati al successo.